Конфликт между Германией и Францией по поводу запрета на использование автомобилей с ДВС и ядерной энергетики может стать серьезной проблемой для Европейского союза. Об этом пишет Politico.

По данным издания вето Германии и её союзников на запрет продаж автомобилей с традиционным двигателем к 2035 году вызвало ожесточенную критику со стороны Франции.

Это свидетельствует о глубоких разногласиях между двумя странами относительно будущей экологической политики, передает ТАСС.

В то время как Франция настаивает на решительных действиях в борьбе с изменением климата, Германия склонна к более осторожному подходу, чтобы не нанести ущерба своей автомобильной промышленности.

Конфликт может оказать негативное влияние на отношения между Германией и Францией, а также на будущую экологическую политику в целом, заключает газета.

По мнению экспертов, разногласия между Германией и Францией по вопросам запрета использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и ядерной энергетики могут иметь отражение на отношениях между двумя странами в рамках Евросоюза. Обе страны являются крупнейшими экономическими и политическими игроками и играют важную роль в принятии решений в Евросоюзе.

Возможно, разногласия между Германией и Францией по этим вопросам могут привести к затруднениям в принятии решений на уровне Евросоюза и соразмерному влиянию обеих стран на принятие таких решений. Однако, существует механизм согласования мнений и поиска компромиссов в рамках Евросоюза, и эти разногласия не должны нарушить общую работу ЕС.