На данный момент представитель Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман сказал, что Украина не может в кратчайшие сроки вступить в ЕС. Он также добавил, что Киев должен выполнить предъявленные условия, которые предусматривают борьбу с коррупцией и верховенство закона.
"Наша роль заключается в том, чтобы помочь им. Однако я должен подчеркнуть в интересах украинского народа и в интересах всех остальных - кратчайших путей нет, эти реформы должны быть реализованы"
Купман также сообщил, что быстрота вступления Украины в ЕС будет зависеть от реализации реформ на территории страны.
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