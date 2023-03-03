Если Европейский Союз узнает о поставках военной техники Россие со стороны Китая, то может незамедлительно принять решение о введении санкций по отношению к Пекину, информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее стало известно от главы ЦРУ США Уильяма Бёрнса, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России. Однако Пекин уже давно опреверг информацию о подобных действиях.
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