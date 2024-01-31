Evolute озвучили цену за новый гибридный кроссовер i-Space.
В России еще с прошлого года ждали подробности о новом кроссовере марки Evolute. Ее выпускают на заводе "Моторинвест" в Липецкой области. Сейчас стала известна стоимость нового семейного кроссовера — 3 945 700 рублей.
За почти 4 миллиона в комплектации будет
Ездит новая модель за счет гибридной силовой установки 178 л. с. и с передним приводом. Модель оснащена тяговой батареей емкостью 17,5 кВт, которую подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра. Запас хода обещают в районе 1150 километров, а расход топлива — всего 5,5 литра на 100 километров. Таким показателей еще не было ни у одной модели этой марки.
Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты
В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.
Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане
Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.
HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год
В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.
Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания
Российские ученые из Томского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили новый метод защиты картофеля от черной парши, опасного заболевания.