Evolute озвучили цену за новый гибридный кроссовер i-Space.

В России еще с прошлого года ждали подробности о новом кроссовере марки Evolute. Ее выпускают на заводе "Моторинвест" в Липецкой области. Сейчас стала известна стоимость нового семейного кроссовера — 3 945 700 рублей.

За почти 4 миллиона в комплектации будет

Ездит новая модель за счет гибридной силовой установки 178 л. с. и с передним приводом. Модель оснащена тяговой батареей емкостью 17,5 кВт, которую подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра. Запас хода обещают в районе 1150 километров, а расход топлива — всего 5,5 литра на 100 километров. Таким показателей еще не было ни у одной модели этой марки.