Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
«Моторинвест» назвал цену российского гибридного кроссовера Evolute i-Space
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:09

«Моторинвест» назвал цену российского гибридного кроссовера Evolute i-Space

Evolute озвучили цену за новый гибридный кроссовер i-Space.

В России еще с прошлого года ждали подробности о новом кроссовере марки Evolute. Ее выпускают на заводе "Моторинвест" в Липецкой области. Сейчас стала известна стоимость нового семейного кроссовера — 3 945 700 рублей.

За почти 4 миллиона в комплектации будет

Ездит новая модель за счет гибридной силовой установки 178 л. с. и с передним приводом. Модель оснащена тяговой батареей емкостью 17,5 кВт, которую подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра. Запас хода обещают в районе 1150 километров, а расход топлива — всего 5,5 литра на 100 километров. Таким показателей еще не было ни у одной модели этой марки.

Мир

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.

Читать полностью
Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.

Читать полностью

Общество

HeadHunter представил свой годовой

HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год

В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.

Читать полностью
Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые из Томского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили новый метод защиты картофеля от черной парши, опасного заболевания.

Читать полностью

Новости