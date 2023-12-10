В ночь на 10 декабря в сторону России направился 11-й борт с находящимися на нем россиянами. Их эвакуируют из сектора Газа вместе с семьями. Такую информацию сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
На данный момент в Египте продолжается работа по приему граждан, прошедших КПП «Рафах». Этим занимаются специалисты российских служб. В Каире, куда направляют всех эвакуированных, людей ожидает любая помощь, оказываемая российским МЧС.
Из зоны конфликта удалось вывезти более 1000 человек, включая 420 детей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что работа по эвакуации будет продолжаться ровно столько, сколько нужно - останавливаться никто не собирается.
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