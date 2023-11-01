Посол Викторов: около 600 граждан России числятся для эвакуации из сектора Газа

Около 600 граждан России находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что они будут эвакуированы, как только граница вновь откроется.

Российские власти активно координируют свои действия с властями Египта по проведению эвакуации, в которую также войдут более 300 граждан из соседних стран, в первую очередь из Содружества Независимых Государств (СНГ). Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов подчеркнул важность обеспечения безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.