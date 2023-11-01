Посол Викторов: около 600 граждан России числятся для эвакуации из сектора Газа

Около 600 граждан России находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что они будут эвакуированы, как только граница вновь откроется.
Российские власти активно координируют свои действия с властями Египта по проведению эвакуации, в которую также войдут более 300 граждан из соседних стран, в первую очередь из Содружества Независимых Государств (СНГ). Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов подчеркнул важность обеспечения безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.
Байден продлил на год действие санкций, введенных в связи с распространением ОМУ
Президент США Джо Байден продлил санкции еще на год против иностранных граждан и стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).
В Берлине идет расследование против полицейского, измазавшего краской активистку
Полиция Берлина в настоящее время ведет расследование в отношении сотрудника правоохранительных органов, который участвовал в разгоне активистов немецкого движения "Последнее поколение".
Эндокринолог Павлова рассказала, как лучше не худеть
Пытаться сбросить 10 кг всего за один месяц - не рекомендуемая цель.
Что будет с автокредитами после повышения ключевой ставки ЦБ
Ожидается, что недавнее повышение ключевой процентной ставки Банком России до 15% годовых окажет влияние на автомобильный рынок, где автокредиты являются одними из самых популярных финансовых продуктов.