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  • Опубликована вчера в 23:47

Посол Викторов: около 600 граждан России числятся для эвакуации из сектора Газа

Около 600 граждан России находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что они будут эвакуированы, как только граница вновь откроется.

Российские власти активно координируют свои действия с властями Египта по проведению эвакуации, в которую также войдут более 300 граждан из соседних стран, в первую очередь из Содружества Независимых Государств (СНГ). Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов подчеркнул важность обеспечения безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.

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