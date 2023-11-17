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В Государственной Думе высказали идею о создании российского аналога Евровидения
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  • Опубликована сегодня в 17:03

В Государственной Думе высказали идею о создании российского аналога Евровидения

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, Александр Шолохов, поддержал инициативу создать конкурс под названием "ИнтерВидение" вместо Евровидения, сообщает News.Ru.

Шолохов отметил, что России не стоит создавать аналог Евровидения, а лучше организовать свой уникальный музыкальный конкурс, который объединит талантливых молодых людей со всего мира. Он высказал поддержку приглашению музыкантов из стран БРИКС и азиатских государств принять участие в мероприятии.

"Я, безусловно, поддерживаю любое решение, направленное на создание подобных событий. Причем я бы не стал создавать альтернативу. Нужно сделать действительно свое и то, что будет объединять талантливых людей, это просто здорово. Любой подобный конкурс с участием стран БРИКС может быть шире Евровидения и подобных историй. И это касается не только музыкального конкурса, но и спортивных соревнований, а также кинофорумов," — отметил Шолохов.

Ранее гендиректор Первого канала, Константин Эрнст, предложил провести музыкальный конкурс "ИнтерВидение" в следующем году и сделать его ежегодным, пригласив все страны мира принять участие. Эрнст подчеркнул, что конкурс не будет подвержен политическим ограничениям и влияниям, предоставляя странам свободную площадку для представления своей популярной музыки. Эрнст также подчеркнул, что Первый канал имеет большой опыт участия в Евровидении, который в последние годы стал подвергаться "большому политическому воздействию".

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