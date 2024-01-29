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Энергокризис подталкивает ЕС к увеличению импорта российских удобрений
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  • Опубликована сегодня в 13:52

Энергокризис подталкивает ЕС к увеличению импорта российских удобрений

Несмотря на введенные санкции против России, страны Евросоюза продолжают активно приобретать российские минеральные удобрения в значительных объемах, как сообщает РИА Новости.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), с января по сентябрь 2022 года импорт азотных удобрений из России в ЕС увеличился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, достигнув 1,8 млн тонн.

Особенно выделяются увеличенные объемы закупок Германией (в 3,2 раза, до 426,3 тыс. тонн), Польшей (в 1,8 раза, до 257,7 тыс. тонн) и Францией (на 18,1%, до 362,4 тыс. тонн).

Эти три страны, вместе с другими, составили две трети общего объема экспорта азотных удобрений из России в ЕС.

Рост импорта вызвал недовольство производителей удобрений в Европе. Глава норвежской химической компании Yara, Свейн Торе Хользетер, подчеркнул, что 2024 год станет критическим для сельского хозяйства ЕС, и призвал сократить зависимость от российских поставок.

Эксперты утверждают, что причиной увеличения импорта стал энергетический кризис в Европе. Из-за резкого повышения цен на газ многие предприятия сократили производство удобрений в 2022 году.

Чтобы снизить зависимость от российских удобрений, в ЕС рассматривают возможность введения ограничительных мер и увеличения государственных инвестиций в данную отрасль. Однако полностью заменить импорт в ближайшие годы представляется сложной задачей.

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