Долг Евросоюза превысил €7 миллиардов из-за поставок вооружений в Украину

Евросоюз накопил задолженность в размере €7,16 миллиарда перед странами, поставлявшими вооружение Украине, согласно данным, предоставленным Европейской службой внешних связей, сообщает газета El País.

Отмечается, что задержки в возврате средств странам-поставщикам могут создать препятствия для новых поставок и привести к замедлению темпов производства в области оборонной промышленности.

Информация о многомиллиардной задолженности ЕС стала известна из документа, посвященного созданию нового фонда помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Европейская служба внешних связей разработала новый механизм военной помощи для Киева на сумму более €20 миллиардов.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС, Жозеп Боррель, ранее заявил, что ситуация на Ближнем Востоке не изменит акцент внимания, уделяемого российско-украинскому конфликту.