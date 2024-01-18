Открытие, основанное на обобщающем анализе древней ДНК, показало генетическую историю европейских людей за последние 15 тысяч лет. В исследовании принимали участие 175 ученых со всего мира, в том числе из России. Специалистами были использованы самые современные методы геномного секвенирования. ДНК более 5 тысяч человек, проживавших на территории Европы и Западной Азии с позднего палеолита до времен викингов, сравнили с генетическими образцами 100 тысяч современников.

В результате было установлено, что на территорию Европы прибыло три волны мигрантов. Первые переселенцы очутились на европейской территории около 40 тысяч лет назад, вторая волна прибыла около 11 тысяч лет назад, и третья — 5 тысяч лет назад. Приход третьей волны ознаменовал стирание генетической границы между переселенцами. Наступила эпоха генетического единства, из-за чего жителей Европы назвали «нацией мигрантов», поскольку гены разных волн миграций окончательно перемешались между собой.

"В основном геном европейцев формировался за пределами Европы. Но когда мигранты осели в географически обособленных районах континента, их черты закрепились в местных популяциях", - резюмировали ученые.

Европеоидная раса является одной из основных расовых групп на Земле. Она распространена главным образом в Европе, Северной Африке, и некоторых областях Западной Азии. Европеоидные люди обычно имеют светлую кожу, светлые или темные волосы, а также голубые, зеленые или карие глаза. Средний рост у европеоидных людей обычно выше, чем у других расовых групп, и их черты лица часто более выразительны.

Стоит отметить, что понятие расы является научно устаревшим. В современной науке все больше уделяется внимания генетическим различиям между людьми и их группировке на основе генетического происхождения, а не на основе внешних физических характеристик.