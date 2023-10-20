Трюдо назвал концом Венской конвенции решение Индии по канадским дипломатам

Действия правительства Индии, связанные с нахождением 41 канадского дипломата в стране, вызвали заявления о нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях от премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Он подчеркнул, что действия Индии нарушают международное право и являются нарушением Венской конвенции. Трюдо также отметил, что такие шаги могут повлечь серьезные последствия для мировой дипломатии. Премьер-министр обеспокоен тем, что эти действия могут затруднить жизнь миллионов людей в Индии и Канаде.

В ответ на решение Канады сократить свое дипломатическое присутствие в Индии, Министерство Иностранных Дел Индии заявило, что это не нарушает международные нормы и полностью соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях. Индийские власти подчеркнули, что уровень двусторонних отношений между Индией и Канадой, а также активное вмешательство канадских дипломатов во внутренние дела Индии, требуют баланса в дипломатическом присутствии в Нью-Дели и Оттаве, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о возвращении 41 дипломата и их семей из Индии. Этот шаг стал следствием напряжения в дипломатических отношениях между странами.

Дипломатический конфликт между Канадой и Индией обострился после решения Канады выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с обвинениями в причастности индийских спецслужб к убийству лидера сикхской общины Канады. Жоли заявила, что этот дипломат был связан с разведкой Индии и предупредила о неприемлемости вмешательства во внутренние дела Канады.

В ответ на это решение, Министерство Иностранных Дел Индии вызвало посла Канады и приняло аналогичные меры, считая, что канадские политики открыто поддерживают халистанских террористов и экстремистов. В результате этого конфликта, индийское посольство в Оттаве приостановило выдачу виз, а гражданам Индии рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.