В течение декабря ЕС перечислит Украине €1,5 млрд

Евросоюз планирует перечислить последние €1,5 млрд Киеву до конца декабря в рамках текущей программы бюджетной помощи на этот год, общий объем которой составляет €18 млрд, сообщила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро на брифинге в Брюсселе.
"ЕС намерен осуществить последний платеж Украине в размере €1,5 млрд до конца текущего года в рамках программы макрофинансовой помощи на общую сумму €18 млрд", — отметила она.
Подчеркнув важность этого этапа, она также отметила необходимость согласования странами Евросоюза пересмотра долгосрочного бюджета ЕС до 2027 года к концу текущего года. Это необходимо для утверждения новой программы макрофинансовой помощи Еврокомиссии до 2027 года, общий объем которой может достигнуть €50 млрд.
Обсуждение этого вопроса запланировано на саммите ЕС, который пройдет 14-15 декабря. По предложению Еврокомиссии, страны ЕС должны внести дополнительные взносы из своих бюджетов для обеспечения финансирования Киева. Однако эта инициатива пока не вызвала энтузиазма в европейских столицах.
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