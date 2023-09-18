Еврокомиссия вновь обсудит ситуацию с украинским зерном 25 сентября

Спорные вопросы, связанные с импортом украинского зерна в приграничные с Украиной европейские страны, будут обсуждаться на заседании специальной координационной платформы 25 сентября, сообщила представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер РИА Новости.

Ситуация возникла после того, как Еврокомиссия объявила 15 сентября, что она не намерена продлевать ограничительные меры на импорт некоторых украинских зерновых продуктов в пять стран Европейского союза, прилегающих к Украине. Вместо этого Украина должна представить план действий заинтересованным странам и Еврокомиссии к 18 сентября.

В ответ на это Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции.

Заседание координационной платформы, которое состоится 25 сентября, при участии представителей ЕС, Украины, Молдавии и пяти приграничных с Украиной стран ЕС, позволит продолжить взаимодействие между всеми сторонами и продолжить наблюдение за развитием ситуации в данной области. Эта координационная платформа была создана по инициативе Еврокомиссии для решения вопросов, связанных с сельхозимпортом.