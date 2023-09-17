Reuters: Страны ЕС обсудят зависимость Евросоюза от Китая из-за литий-ионных аккумуляторов

Лидеры стран, входящих в Европейский союз (ЕС), выразили намерение обсудить сокращение зависимости от батарей и литий-ионных аккумуляторов, поставляемых из Китая. Эту информацию сообщает агентство Reuters, ссылаясь на документ, разработанный испанским председательством в ЕС.
В документе подчеркивается, что Мадрид считает необходимым предпринять решительные шаги, чтобы избежать ситуации, в которой к 2030 году европейская энергетическая система будет так же зависеть от Китая, как она ранее зависела от поставок энергоресурсов из России до начала украинского конфликта.
Учитывая нестабильность возобновляемых источников энергии, в Европе потребуется разработать методы для хранения энергии с целью достижения нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году. Это, в свою очередь, приведет к значительному увеличению спроса на литий-ионные аккумуляторы, топливные элементы и электролизеры, как указано в документе.
Также ожидается увеличение спроса на цифровые устройства, включая датчики, беспилотные летательные аппараты, серверы обработки данных, оборудование для хранения и передачи данных.
Обсуждение этого вопроса запланировано на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, Испания, в начале октября. Ранее исполняющий обязанности главы испанского правительства, Педро Санчес, подчеркнул, что испанское председательство в Совете ЕС поддерживает инициативы по сокращению внешней зависимости Евросообщества.
Мали: "Идут бои" - две группировки захватили военные лагеря армии страны
В городе Лере, расположенном в Мали, вооруженные группировки захватили два военных лагеря, и бои продолжаются, по информации, представленной армией этой страны.
Партия Пашиняна не набирает большинства на выборах в Ереване
Партия "Гражданский договор" под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна оказалась на первом месте после подсчета около 27% голосов на выборах в Совет старейшин (парламент) города Еревана
В Ливане рассмотрят иск против японских топ-менеджеров Nissan
Ливанская прокуратура начнет рассмотрение судебного иска Карлоса Гона, бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, против японских топ-менеджеров Nissan
103,5 миллиона рублей принесла лента "После. Навсегда" в российском кинопрокате
В кинопрокате России лента "После. Навсегда" из США стала абсолютным лидером, принеся за прошедший уик-энд 103,5 миллиона рублей, согласно данным портала Kinobusiness за период с 14 по 17 сентября.