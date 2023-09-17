"Дети в шоке от секс-воспитания": в Бельгии сегодня протестовали против реформы образования

В центре Брюсселя собралось около полутора тысяч демонстрантов, выразивших свои опасения по поводу программы школьного сексуального образования, которая вызвала ожесточенные дискуссии в бельгийском обществе, сообщает корреспондент РИА Новости.

Противники данного учебного предмета выразили беспокойство о том, что в школах могут начать пропагандировать гиперсексуальность и оказывать влияние на сексуальную ориентацию учащихся.

Главным лозунгом на акции стала фраза: "Руки прочь от наших детей!" Кроме того, участники протеста требовали отставки Каролин Дезир, министра образования франкофонного сообщества Бельгии, которую они считают ответственной за внедрение этой программы.

Одна из участниц акции поделилась своим мнением с РИА Новости, сказав: "Дети в шоке от такого 'воспитания', а родителям приходится волноваться. Мы требуем немедленной отмены этой программы." Она также подчеркнула, что нет необходимости проводить подобные уроки для детей, которые не достигли 12-летнего возраста.

Среди участников акции были представители мусульманской общины Бельгии, активисты-католики и общественные организации, отстаивающие консервативные ценности.

Ранее власти внедрили унифицированную программу "Образование в области отношений, эмоций и сексуальной жизни" (Evras) для школьников 11-12 и 15-16 лет. Этот двухчасовой ежегодный курс стал обязательным с текущего учебного года. Авторы программы заявили, что она предназначена для ответов на вопросы подростков о деликатных темах, включая "сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы".

Однако некоторые родители были удивлены тем, что на уроках обсуждались вопросы гендерной самоидентификации.

На прошлой неделе в бельгийских городах Шарлеруа и Льеж были зафиксированы поджоги школ, связанные с напряженностью по этому вопросу. Полиция Бельгии начала расследование, и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо пообещал усилить охрану учебных заведений.