Урсула фон дер Ляйен ломает голову, как решить ситуацию с мигрантами

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность усилить контроль за границами Евросоюза как с моря, так и с воздуха с использованием Агентства ЕС по контролю границ Frontex. Она также рассмотрела возможность создания новой морской миссии для предотвращения нелегальной миграции и обещала помощь в оснащении службы береговой охраны Туниса.

Фон дер Ляйен представила 10-пунктовый план, направленный на борьбу с нелегальной миграцией, включая борьбу с незаконными перевозчиками, конфискацию их лодок, содействие высылке нелегалов и работу со странами, из которых отправляются мигранты. Она также подчеркнула важность создания легальных гуманитарных коридоров для беженцев, имеющих право на убежище.

Ситуация на острове Лампедуза, где количество нелегальных мигрантов превысило число местных жителей, вызвала беспокойство и беспорядки. Эскалация произошла после прибытия рекордного числа нелегалов в течение двух дней. С начала года на берегах Италии высадилось более 120 тысяч мигрантов. Нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда мигранты направляются к итальянским берегам, способствует этой проблеме. Французский президент Эмманюэль Макрон выразил солидарность с Италией и предложил сотрудничество на европейском уровне. Стороны также обсудили необходимость действий для предотвращения выезда мигрантов из стран происхождения и транзита и работу в рамках миграционного пакта для противодействия нелегальной миграции в будущем.