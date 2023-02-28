Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что десятый пакет санкций против России может стать последним из-за разногласий. Об этом сообщает РИА Новости.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако в ЕС есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными", — отметил политик.

По словам Мариани, Австрия, Венгрия и Словакия стараются избегать тему ограничений на поставки российского газа.