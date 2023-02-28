Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что десятый пакет санкций против России может стать последним из-за разногласий. Об этом сообщает РИА Новости.
"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако в ЕС есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными", — отметил политик.
По словам Мариани, Австрия, Венгрия и Словакия стараются избегать тему ограничений на поставки российского газа.
Победа России несёт большие риски для НАТО
Расширение помощи Украине не сможет сравниться с той угрозой, которую может создать РФ - убежден генсек альянса
Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина
Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.
В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты
Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы