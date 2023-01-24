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  • Опубликована сегодня в 13:30

Установлена причина крушения парома "Эстония", унесшей жизни 852 человек

Группа следователей Прибалтийских стран оценили характер повреждений лайнера и опровергли все "конспирологические версии".

Трагедия произошла во время шторма на Балтике 28 сентября 1994 года. Паром направлялся из Таллина в Стокгольм. По одной из версий, "Эстония" столкнулась с неким объектом. По другой — на борту корабля произошел взрыв.

Однако официальная версия крушения — технологические ошибки в строении судна. Комиссия пришла к выводу, что корабль затонул из-за оторванного носового визора, который не выдержал ударов больших водных масс. Он не соответствовал конструкторским чертежам.

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