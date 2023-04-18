В представительстве Европейского союза заявили, что будут сожалеть, если зерновая сделка России, Турции и ООН не будет продлена. Об этом сообщает РБК.

Соглашение было продлено на 60 дней, его срок истекает 18 мая. В Евросоюзе считают, что если оно не будет продлено, то последствия будут катастрофическими.

В Брюсселе также отметили, что Москва выдвигает новые условия, которые их не устраивают. В частности, речь идет об экспорте запчастей для сельскохозяйственной техники из содружества в Россию.