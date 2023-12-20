Режим чрезвычайного энергетического регулирования в ЕС будет продлен. Об этом договорились министры стран Евросоюза. Срок окончания соглашения перенесли еще на один год: до 31-го декабря 2024-го.
- Министры энергетики ЕС согласились продлить действие экстренных мер, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Евросоюза.
Такие меры были утверждены еще в конце 2022 года. В числе необходимых действий, которые должны предпринять страны - снижение потребления электричества, а также внедрение дополнительного налога на компании, производящие электричество из природного сырья. Полученную прибыль политики должны направить на поддержки социально незащищенных слоев населения.
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