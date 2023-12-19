Станы ЕС активно обсуждают возможность провала НАТО из-за регулярной помощи Киеву, считает издательство Bloomberg. Авторы публикации, ссылаясь на анонимные источники, говорят о будущем тупике для Запада.

- Тупик вокруг помощи от США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, что Путин может победить, - говорится в тексте.

Сомнения у стран возникли на фоне задержки финансовой помощи - на данный момент заморожено более 110 миллиардов долларов, которые были запланированы для Украины. Также в обсуждении прозвучали слова о том, что требуется негласно рассмотреть последствия провала для НАТО. Сложившуюся ситуацию называют крупнейшим конфликтом в Европе после времен Второй мировой войны.