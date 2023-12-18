Издание Financial Times опубликовало информацию, что Евросоюз рассматривает вариант блокировки права голоса Венгрии. Правительство стран пойдет на такой шаг, чтобы соглашение о финансировании Киева состоялось, говорится в публикации.
- Официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса, - пишут авторы статьи.
Проблема заключается в том, что у Венгрии нет союзника, который мог бы заблокировать подобное решение ЕС. Но при этом страны настроены решительно и хотят продемонстрировать Венгрии последствия подобной «изоляции».
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