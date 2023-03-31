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  • Опубликована сегодня в 12:30

Орбан: в ЕС скоро будут обсуждать введение миротворцев на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза готовятся начать обсуждение темы отправки миротворцев на Украину. Об этом он сообщил в эфире радио Kossuth.

Политик отметил, что ранее этот вопрос был табуированным, но вскоре он может стать легитимным. Орбан напомнил, что в прошлом году страны содружества спорили о том, стоит ли отправлять на Украину летальное оружие.

Венгрия сейчас и тогда выступает против этого, но другие страны колебались. Теперь этого колебания нет.

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