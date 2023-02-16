Потребность в поставках синтетического каучука российского производства стало одной из причин, по которым Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Politico.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что 10-й пакет санкций планируется ввести 24 февраля. Он предполагает ограничения на сумму €11 млрд.
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