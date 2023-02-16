Евросоюз планирует запретить поставку в Россию унитазов, смывных бачков и прочих сантехнических товаров. Об этом сообщает EUobserver.
По мнению изданию, запрет на поставку указанной продукции будет носить символический характер.
Кроме того, в санкционный пакет могут войти светодиоды, вилочные погрузчики, дымовые трубы, кирпичи, шины, конопляные пряжи, машины для сортировки почти и каминные горшки.
Министр обороны Италии: Киеву требуется оборудование для защиты от ядерных и бактериологических атак
Такую "поставку" Рим может отправить вместе с классическим вооружением
Лукашенко заявил о готовности воевать вместе с Россией, в случае нападения на Белоруссию
Лишь в одном случае, пока
Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему актер отозвал ходатайство о замене срока работами
Если бы сейчас его ходатайство начали рассматривать, то процесс об УДО впоследствии был бы затруднен.
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин