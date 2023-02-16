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  • Опубликована сегодня в 13:47

Евросоюз хочет запретить поставку унитазов и смывных баков в Россию

Евросоюз планирует запретить поставку в Россию унитазов, смывных бачков и прочих сантехнических товаров. Об этом сообщает EUobserver.

По мнению изданию, запрет на поставку указанной продукции будет носить символический характер.

Кроме того, в санкционный пакет могут войти светодиоды, вилочные погрузчики, дымовые трубы, кирпичи, шины, конопляные пряжи, машины для сортировки почти и каминные горшки.

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