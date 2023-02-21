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  • Опубликована сегодня в 21:42

Боррель: китайский дипломат спросил, почему нельзя вооружать Россию

Глава канцелярии Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поинтересовался у главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, почему его стране не следует поставлять оружие России. Об этом сообщил сам Боррель во время пресс-конференции.

"Кстати, он спросил: "Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?" Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине", — отметил Боррель.

В чем заключается "большая разница", Боррель, видимо, объяснил только китайской стороне — журналистам он этого объяснить не смог.

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