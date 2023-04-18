Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" обвинила Варшаву, Будапешт и Братиславу в поддержке России. Об этом сообщается в заявлении политической силы.

Польша, Словакия и Венгрия обвиняются в поддержке Москвы по той причине, что указанные государства ввели запрет на ввоз зерна из Украины.

По мнению "Европейской народной партии", ослаблять киевский режим недопустимо.