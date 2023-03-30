Представитель Еврокомиссии заявил, что страны Евросоюза и Группы семи не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент нет большинства голосов как в ЕС, так и в G7, чтобы изменить потолок цен. Ранее планировалось, что это будет сделано к середине марта.

Напомним, 5 декабря 2022 года Европейский союз ввел эмбарго на морские поставки нефти из России. Кроме того, был введен потолок цен на нефть транспортируемую морским путем на уровне $60 за баррель.