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  • Опубликована сегодня в 14:30

ЕС и G7 не смогли договориться об изменении потолка цен на нефть из России

Представитель Еврокомиссии заявил, что страны Евросоюза и Группы семи не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент нет большинства голосов как в ЕС, так и в G7, чтобы изменить потолок цен. Ранее планировалось, что это будет сделано к середине марта.

Напомним, 5 декабря 2022 года Европейский союз ввел эмбарго на морские поставки нефти из России. Кроме того, был введен потолок цен на нефть транспортируемую морским путем на уровне $60 за баррель.

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