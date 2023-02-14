В Министерстве финансов России заявили, что внесение страны в черный список налоговых юрисдикций Евросоюза было принято без консультаций с Москвой.

"Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны", — отметили в ведомстве.

В Министерстве добавили, что с марта 2022 года все контакты с Брюсселем в налоговой сфере приостановлены на неопределенный срок.