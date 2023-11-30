Лидеры Европейского совета и Еврокомиссии планируют предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о возможных санкциях против 13 китайских компаний, подозреваемых в помощи Москве в получении иностранных технологий.

Эта инициатива вызвала напряженность между ЕС и Китаем, обсуждаемую на предстоящем саммите.

ЕС также рассматривает вопросы торговли, изменения климата и геополитические аспекты отношений с Китаем.