Лидеры Европейского совета и Еврокомиссии планируют предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о возможных санкциях против 13 китайских компаний, подозреваемых в помощи Москве в получении иностранных технологий.
Эта инициатива вызвала напряженность между ЕС и Китаем, обсуждаемую на предстоящем саммите.
ЕС также рассматривает вопросы торговли, изменения климата и геополитические аспекты отношений с Китаем.
Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту
Сотрудники внешнеполитического ведомства выражают обеспокоенность "серьезным вредом".
Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС
Галант выразил благодарность США.
Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща
Первая в России технология регенерации хрящевой ткани для лечения остеоартрозов проходит последние испытания и готова к широкому применению, заявил замгендиректора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.
Названа самая вкусная еда для человека
Самой вкусной для людей признана еда с равным содержанием жиров и углеводов, следует из исследования университета Бристоля. Ученые опровергли предположение, что высокая калорийность делает пищу более желанной.