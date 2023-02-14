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  • Опубликована сегодня в 20:57

Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 418 человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тыс. человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.

"Пусть упокоятся души 35 418 моих граждан, погибших в этой катастрофе", — заявил глава турецкого государства.

В последствиях ликвидации трагедии принимают участие порядка 250 тыс. человек из 71 провинции республики. В поисково-спасательных работах задействованы более 35 тыс. человек. Что касается техники, то здесь работают 12 335 единиц, также 76 самолетов и 26 судов.

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