Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган является фаворитом предвыборной гонки, показал опрос исследовательского центра Areda Survey.

В ходе опроса, проведенного в конце февраля при участии 3 тысяч человек, участникам был задан вопрос "За кого бы вы проголосовали, если бы в это воскресенье состоялись президентские выборы?".

49,8 процента участников ответили, что проголосовали бы за президента Эрдогана, 21,7 процента, что отдали бы свой голос лидеру Народно-республиканской партии Кемал Кылычдароглу, 9,6 процента, что — за мэра Стамбула Имамоглу.