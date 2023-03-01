Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган является фаворитом предвыборной гонки, показал опрос исследовательского центра Areda Survey.
В ходе опроса, проведенного в конце февраля при участии 3 тысяч человек, участникам был задан вопрос "За кого бы вы проголосовали, если бы в это воскресенье состоялись президентские выборы?".
49,8 процента участников ответили, что проголосовали бы за президента Эрдогана, 21,7 процента, что отдали бы свой голос лидеру Народно-республиканской партии Кемал Кылычдароглу, 9,6 процента, что — за мэра Стамбула Имамоглу.
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