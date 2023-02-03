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  • Опубликована сегодня в 9:39

Лидер Турции Эрдоган сосредоточен на президентской гонке

Президент Турции Эрдоган полностью сосредоточен на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По словам журналиста Абдулькадира Сельви, Эрдоган считает 14 мая переломным моментом для будущего Турции. Республика либо скажет "хватит", либо "продолжайте". Поэтому он упорно трудится. Оппозиция еще не определилась со своим кандидатом, но Эрдоган уже посетил 66 провинций, провел 34 встречи с молодежью и женщинами деловых кругов", — пишет Сельви.

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