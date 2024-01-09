"Ералаш" требует компенсацию в 11 миллионах рублей от вдовы и дочери Грачевского

Продюсерский центр "Ералаш" нацеливается на взыскание 11 миллионов рублей в виде неустойки за просроченные платежи по договорам займа с наследников покойного режиссера Бориса Грачевского, а именно его вдовы Екатерины Белоцерковской и дочери Ксении Алеевой-Грачевской. Об этом информирует пресс-служба суда по данным ТАСС.

"Суд рассматривает два иска ООО "Продюсерский центр "Ералаш" против Алеевой-Грачевской К. Б. и Белоцерковской Е. И. относительно ответственности наследников за долги наследодателя. Истец предъявил требование на сумму 11 миллионов рублей. Судебное заседание назначено на 6 и 7 февраля", — сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, предоставленным ТАСС, в 2011 году Грачевский заключил договор займа с продюсерским центром "Ералаш" на 10 миллионов рублей сроком на 10 лет, с процентами по ставке 8,5% годовых. Перед своей смертью весь долг не был погашен. После ухода режиссера в 2021 году оставшаяся часть долга перешла к его наследникам, но они не выплатили необходимые суммы заимодателю. Тогда компания подала иски в Мещанский суд Москвы с требованием взыскать с Белоцерковской и Алеевой-Грачевской более 18 миллионов рублей в качестве задолженности. В 2022 году суд частично удовлетворил их требования, признав обязательство выплатить продюсерскому центру примерно 15 миллионов рублей.

Согласно условиям двух договоров займа Грачевского с заимодателем, предусматривалась неустойка в случае просрочки платежа, общая сумма которой составляет около 11 миллионов рублей.

Борис Грачевский в 1974 году, в сотрудничестве с драматургом Александром Хмеликом, основал детский киножурнал "Ералаш" и занимался его развитием до своей смерти в 2021 году.