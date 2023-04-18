Александр Сырский, командующий украинскими сухопутными войсками, назвал Артёмовск эпицентром боевых действий.

"Эпицентром боевых действий остаётся Бахмутское направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия"

Ранее, 17 апреля, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" заняли два квартала в северо-западной и центральной частях Артёмовска (Бахмута) в ДНР. Как сообщает лидер группировки Евгений Пригожин, его бойцы за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.