Александр Сырский, командующий украинскими сухопутными войсками, назвал Артёмовск эпицентром боевых действий.
"Эпицентром боевых действий остаётся Бахмутское направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия"
Ранее, 17 апреля, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" заняли два квартала в северо-западной и центральной частях Артёмовска (Бахмута) в ДНР. Как сообщает лидер группировки Евгений Пригожин, его бойцы за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.
Египет будет производить боеприпасы для Украины
В новом документе говорится, что Египет отложил московскую сделку
Главы МИД G7 выпустили итоговое коммюнике по итогам встречи в Японии
Представители стран "Группы семи" согласовали совместные действия для предотвращения поставок оружия в Россию из третьих стран и продолжения мер по сдерживанию финансовой поддержки действий РФ на Украине.
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.