Украинский кризис выявил стратегические просчеты администрации Байдена в области энергетики. Об этом заявил сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
"Я думаю, что вторжение выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации Байдена, так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии", — отметил Салливан, передает РИА "Новости".
По его словам, в результате текущей политики Белого дома стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в американскую энергетику.
AFP: ВСУ отступают от Артемовска маленькими группами
Украинские войска истратили весь резерв вооружений, не задействованный на поле боя
МИД Китая: Тайвань - красная линия в отношениях с США
КНР настоятельно просит Америку не предпринимать никаких действий для урегулирования "тайваньского вопроса"
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином