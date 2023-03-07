Украинский кризис выявил стратегические просчеты администрации Байдена в области энергетики. Об этом заявил сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.

"Я думаю, что вторжение выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации Байдена, так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии", — отметил Салливан, передает РИА "Новости".

По его словам, в результате текущей политики Белого дома стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в американскую энергетику.