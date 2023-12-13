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У берегов Англии обнаружен череп гигантского морского плиозавра
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  • Опубликована сегодня в 0:25

У берегов Англии обнаружен череп гигантского морского плиозавра

На берегу Англии обнаружен череп гигантского морского плиозавра, жившего около 150 миллионов лет назад. Это было существо размером до 20 метров, являвшееся "высшим хищником океана". Его челюсти с около 130 острыми зубами и способностью выделять ядовитую щавелевую кислоту делали его эффективным охотником.

Он охотился на дельфиноподобных существ и других плиозавров, превосходя даже современных морских крокодилов по мощности челюстей. Открытие сделал любитель ископаемых Фил Джейкобс, прогуливаясь по пляжам залива Киммеридж. Ученые считают это одним из самых значимых открытий в палеонтологии, а раскопки включали восстановление черепа с использованием останков зуба плиозавра, сообщает ПолитАналитика.

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