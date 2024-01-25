В недавнем интервью "Газете.Ru" Данил Рассказов, директор по персоналу СИБУРа, подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) не заменит человека в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что некоторые отрасли уже автоматизированы на 99 %, и в них требуются инженеры для управления и эксплуатации оборудования и систем контроля.
Рассказов провел параллели между нынешним спросом на инженеров и ситуацией в ИТ-индустрии три-пять лет назад. Резкий рост спроса на инженеров объясняется тем, что страна переходит к развитию собственных технологий и всестороннему импортозамещению. В условиях реструктуризации промышленного сектора, расширения производства и запуска новых предприятий перед инженерами открываются беспрецедентные возможности.
Ситуация напоминает ситуацию в сфере информационных технологий несколько лет назад, когда многочисленные вакансии и нехватка квалифицированных специалистов заставляли компании нанимать людей без опыта. В настоящее время на HH.ru размещено более 34 000 объявлений о вакансиях инженеров-рабочих без предъявления требований к опыту работы, как утверждает Рассказов, что превосходит количество вакансий в ИТ-секторе.
Повышенный спрос на инженеров соответствует меняющейся динамике развития страны, в которой особое внимание уделяется самодостаточности технологий и импортозамещению. Ожидается, что по мере роста промышленности и появления новых производственных мощностей эта тенденция будет усиливаться, создавая постоянную потребность в инженерах.
Запад планирует поставить Киеву свои штурмовики A-10
У экспертов двоякое отношение к подобному решению: журналисты считают, что штурмовики просто будут сбиты и не принесут практической пользы.
Израиль обстрелял убежище ООН, погибло 9 человек
ЦИХАЛ обстрелял убежище ООН в Секторе Газа. Официальные лица ООН утверждают, что здание было чётко обозначено, но Израиль отрицает ответственность. Погибло 9 человек, пострадало 75
Врач Павлюк подчеркнула, что употребление рыбы может значительно снизить риск развития деменции
Врач-диетолог Наталья Павлюк сообщила, что регулярное употребление рыбы и водорослей может значительно снизить риск развития деменции благодаря высокому содержанию в них кислот омега-3.
Профессор Альтштейн рассказал о потенциальных угрозах, которые могут вызвать новую пандемию
По словам профессора Анатолия Альтштейна, человечество не может утверждать, что оно полностью победило все эпидемии, и на данный момент существует еще больше возможностей для возникновения инфекционных заболеваний.