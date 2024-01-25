В недавнем интервью "Газете.Ru" Данил Рассказов, директор по персоналу СИБУРа, подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) не заменит человека в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что некоторые отрасли уже автоматизированы на 99 %, и в них требуются инженеры для управления и эксплуатации оборудования и систем контроля.

Рассказов провел параллели между нынешним спросом на инженеров и ситуацией в ИТ-индустрии три-пять лет назад. Резкий рост спроса на инженеров объясняется тем, что страна переходит к развитию собственных технологий и всестороннему импортозамещению. В условиях реструктуризации промышленного сектора, расширения производства и запуска новых предприятий перед инженерами открываются беспрецедентные возможности.

Ситуация напоминает ситуацию в сфере информационных технологий несколько лет назад, когда многочисленные вакансии и нехватка квалифицированных специалистов заставляли компании нанимать людей без опыта. В настоящее время на HH.ru размещено более 34 000 объявлений о вакансиях инженеров-рабочих без предъявления требований к опыту работы, как утверждает Рассказов, что превосходит количество вакансий в ИТ-секторе.

Повышенный спрос на инженеров соответствует меняющейся динамике развития страны, в которой особое внимание уделяется самодостаточности технологий и импортозамещению. Ожидается, что по мере роста промышленности и появления новых производственных мощностей эта тенденция будет усиливаться, создавая постоянную потребность в инженерах.