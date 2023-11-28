Запорожская АЭС вновь подключена

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о восстановлении подключения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к единственной внешней линии электроснабжения напряжением 750 киловольт. 26 ноября станция была временно отключена из-за короткого замыкания, но соединение было восстановлено в тот же день.

Глава МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, выразил обеспокоенность относительно ядерной и физической безопасности на Украине, подчеркнув уязвимость внешних источников энергопитания ЗАЭС. Он отметил, что атаки в отдалении от объекта могут вызвать серьезные сбои в электросети, обслуживающей станцию, как это уже произошло в прошлом зимнем периоде. Гросси призвал избегать военных действий, которые могут поставить под угрозу ядерную и физическую безопасность.

Эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, отметили звуки артиллерийских обстрелов и ракетных запусков. Гросси подчеркнул необходимость сдержанности со всех сторон в районе станции, добавив, что никто не выиграет от ядерной аварии, сообщает ТАСС.

Ранее глава МАГАТЭ предложил пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС и призвал Совет Безопасности ООН поддержать их. Эти принципы включают в себя запрет на атаки по станции и с ее территории, неразмещение тяжелого вооружения и военных на станции, гарантию энергоснабжения, защиту всех структур и систем станции, а также невмешательство, подрывающее эти принципы. Постоянный представитель России при ООН, Василий Небензя, заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.