Европа не заинтересована в поставках российских энергоносителей, поэтому России пора перестать обращать внимание на нее и полностью переключиться на дружественные страны Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.
По его словам, российским властям не стоит слушать, что говорят председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, а также их коллеги.
"Какая нам разница, что у них на языке, если никаких дел с Европой у России сейчас практически нет, их рынок для нас закрыт",- подчеркнул Салихов, передает РИА "Новости".
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