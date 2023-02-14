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  • Опубликована сегодня в 8:10

Салихов: в вопросе поставок энергоносителей надо целиком переключиться на дружественные страны

Европа не заинтересована в поставках российских энергоносителей, поэтому России пора перестать обращать внимание на нее и полностью переключиться на дружественные страны Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

По его словам, российским властям не стоит слушать, что говорят председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, а также их коллеги.

"Какая нам разница, что у них на языке, если никаких дел с Европой у России сейчас практически нет, их рынок для нас закрыт",- подчеркнул Салихов, передает РИА "Новости".

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