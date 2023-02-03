В Энергодаре произошел мощный взрыв в черте города. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Около 07:50 в городе энергетиков прозвучал громкий взрыв", — написал Рогов в своем Telegram.
Рогов отметил, что подробности произошедшего пока неизвестны.
Известно, что Энергодар расположен в непосредственной близости от Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе атомной станции.
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