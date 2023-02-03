Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.02.2023 : 70,0414
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.02.2023 : 76,9564
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:48

В Энергодаре зафиксировали мощный взрыв

В Энергодаре произошел мощный взрыв в черте города. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Около 07:50 в городе энергетиков прозвучал громкий взрыв", — написал Рогов в своем Telegram.

Рогов отметил, что подробности произошедшего пока неизвестны.

Известно, что Энергодар расположен в непосредственной близости от Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе атомной станции.

Мир

Эксперт прокомментировал перспективы "Артемсоли"

Продукция предприятия будет востребована не только в России, но в странах Африки и Азии.

Читать полностью

Артиллерия ВСУ намерено разбомбила собственные опорный пункт в ДНР, пожелавший сдаться

ВСУ уничтожают своих солдат, которые отказываются воевать.

Читать полностью

Общество

"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО

Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.

Читать полностью
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Читать полностью

Новости