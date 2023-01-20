По словам градоначальника, железную дорогу и автотрассу, ведущую в город со стороны Украины, планируется отремонтировать в самое ближайшее время. Одновременно с этим проводятся работы по обеспечению жилых районов теплом и электричеством.
"Процесс постепенно налаживается и находится под полным контролем властей, хотя в результате обстрелов инфраструктура города сильно повреждена", - отметил Сеновоз.
В настоящее время жители Энергодара стремятся вернуться в город, несмотря на то что со стороны Украины въехать практически невозможно.
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