По словам градоначальника, железную дорогу и автотрассу, ведущую в город со стороны Украины, планируется отремонтировать в самое ближайшее время. Одновременно с этим проводятся работы по обеспечению жилых районов теплом и электричеством.

"Процесс постепенно налаживается и находится под полным контролем властей, хотя в результате обстрелов инфраструктура города сильно повреждена", - отметил Сеновоз.

В настоящее время жители Энергодара стремятся вернуться в город, несмотря на то что со стороны Украины въехать практически невозможно.