Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству провести неотложные работы по подготовке энергетической инфраструктуры к зимнему периоду в течение 10 дней. Это решение было принято в результате рекомендации Совета национальной безопасности и обороны, сообщает ТАСС.
Согласно указу, предоставленному офисом президента, Кабинету Министров поручено выполнить несколько важных задач, включая обеспечение защиты от беспилотных летательных аппаратов, создание укрытий для персонала, установку дублирующих пунктов управления в надежных местах и обеспечение работоспособности систем оповещения.
Министерству энергетики поручено заботиться о инженерной защите объектов критической инфраструктуры и организовывать восстановительные работы в случае повреждения, согласно указу.
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