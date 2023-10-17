Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.10.2023 : 97,3458
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.10.2023 : 102,7527
Зеленский поручил правительству подготовить энергетику Украины к зиме
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована вчера в 23:58

Зеленский поручил правительству подготовить энергетику Украины к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству провести неотложные работы по подготовке энергетической инфраструктуры к зимнему периоду в течение 10 дней. Это решение было принято в результате рекомендации Совета национальной безопасности и обороны, сообщает ТАСС.

Согласно указу, предоставленному офисом президента, Кабинету Министров поручено выполнить несколько важных задач, включая обеспечение защиты от беспилотных летательных аппаратов, создание укрытий для персонала, установку дублирующих пунктов управления в надежных местах и обеспечение работоспособности систем оповещения.

Министерству энергетики поручено заботиться о инженерной защите объектов критической инфраструктуры и организовывать восстановительные работы в случае повреждения, согласно указу.﻿

Мир

Аргентина подала запрос на присоединение к банку БРИКС

Аргентина подала запрос на присоединение к банку БРИКС

Правительство Аргентины подало официальный запрос о вступлении в Новый банк развития (НБР) БРИКС.

Читать полностью
Джо Байден планирует запросить $100 млрд на помощь Израилю и Украине

Джо Байден планирует запросить $100 млрд на помощь Израилю и Украине

Президент США Джо Байден готовится запросить у Конгресса около $100 миллиардов долларов.

Читать полностью

Общество

В России ужесточили правила проведения капремонта

В России ужесточили правила проведения капремонта

В России приняли постановление, согласно которому только квалифицированные подрядчики будут привлекаться к выполнению капитального ремонта многоквартирных домов.

Читать полностью
В Минтруда сообщили о количестве россиян из теневых секторов экономики

В Минтруда сообщили о количестве россиян из теневых секторов экономики

Согласно информации от Минтруда РФ, в настоящее время в скрытых секторах российской экономики работает 663 тысячи граждан России.

Читать полностью

Новости