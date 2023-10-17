Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству провести неотложные работы по подготовке энергетической инфраструктуры к зимнему периоду в течение 10 дней. Это решение было принято в результате рекомендации Совета национальной безопасности и обороны, сообщает ТАСС.

Согласно указу, предоставленному офисом президента, Кабинету Министров поручено выполнить несколько важных задач, включая обеспечение защиты от беспилотных летательных аппаратов, создание укрытий для персонала, установку дублирующих пунктов управления в надежных местах и обеспечение работоспособности систем оповещения.

Министерству энергетики поручено заботиться о инженерной защите объектов критической инфраструктуры и организовывать восстановительные работы в случае повреждения, согласно указу.﻿