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  • Опубликована сегодня в 8:52

Энергетика Украины подверглась массированным ракетным ударам

Отключения электроэнергии из-за ракетного удара начались как минимум в семи областях Украины. Последний массированный удар по стране был месяц назад.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрыве в столице. Также, по сообщениям украинских СМИ, взрывы слышались в еще почти 10 регионах страны, передает РИА "Новости".

Глава Одесской области Максим Марченко сообщил о массированном ракетном обстреле и попадании в объект энергетической инфраструктуры, в результате которого началось отключение электроснабжения.

Руководитель Харьковской области Олег Синегубов написал, что по области и Харькову нанесли удары, целями были объекты критической инфраструктуры. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в некоторых районах города есть проблемы с электричеством.

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