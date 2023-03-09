Отключения электроэнергии из-за ракетного удара начались как минимум в семи областях Украины. Последний массированный удар по стране был месяц назад.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрыве в столице. Также, по сообщениям украинских СМИ, взрывы слышались в еще почти 10 регионах страны, передает РИА "Новости".
Глава Одесской области Максим Марченко сообщил о массированном ракетном обстреле и попадании в объект энергетической инфраструктуры, в результате которого началось отключение электроснабжения.
Руководитель Харьковской области Олег Синегубов написал, что по области и Харькову нанесли удары, целями были объекты критической инфраструктуры. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в некоторых районах города есть проблемы с электричеством.
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