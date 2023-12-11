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Эндокринолог рассказала, что медики применяют метформин для уменьшения роста опухолей
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  • Опубликована сегодня в 14:34

Эндокринолог рассказала, что медики применяют метформин для уменьшения роста опухолей

Эндокринолог из ГКБ №52 Яна Соловьёва поделилась информацией о том, как в мировой медицинской практике применяются препараты, снижающие уровень сахара, для замедления роста опухолей.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" специалист пояснила, что инсулин является гормоном роста. Увеличение его уровня в крови приводит к возрастанию жировой ткани, вызывает отёки и усиливает аппетит, отметила Соловьёва.

Кроме того, по её словам, повышенный уровень инсулина может спровоцировать рост мутагенных клеток в организме.

"В настоящее время во всем мире онкологи применяют метформин (препарат для снижения сахара — RT) на ранних стадиях онкологических заболеваний с целью замедлить рост опухолей или даже приостановить его", — пояснила Соловьёва.

Ранее НСН сообщало о том, что в Москве был обновлен рейтинг ведущих онкологических стационаров. Он был составлен на основе медицинских показателей и отзывов пациентов за период с января по сентябрь 2023 года.

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