В Рослесинфорге сообщили данные о ближайшем подорожании живых хвойных деревьев перед Новым годом. Ели и сосны станут дороже примерно на 100-200 рублей по сравнению с прошлым новогодним периодом.

- Если в прошлом году елку в 1,5-1,7 метра на базарах продавали в среднем за 1200 рублей, а сосну - за 1500, то в этом сверху можно будет докинуть еще рублей 100-200, - говорится в сообщении.

Речь идет об отечественных деревьях. Если говорить об импортных елях, которые провозят через белорусскую границу, можно смело увеличивать планируемую сумму трат на 1000 рублей. Также эксперты отметили, что ожидаемый пик спроса на деревья придется на период с 15 до 28 декабря.