Ситуация на Украине и вокруг нее является одним из проявлений масштабной коллизии, связанной с попытками западных стран обеспечить себе мировое господство и обратить вспять процесс становления многополярной архитектуры. Об этом завил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, США и их союзники пытаются поделить мир на "демократии" и "авторитарные режимы" и действуют в худших колониальных традициях.
"А если называть вещи своими именами, то американские власти пытаются поделить страны на избранных, обладающих некоей "исключительностью", и всех остальных, которые обязаны следовать в русле интересов "золотого миллиарда"", — подчеркнул Лавров.
Теория золотого миллиарда предполагает, что глобальное управление контролируется элитой населения, состоящей из примерно одного миллиарда самых богатых и влиятельных людей в мире. Согласно этой теории, золотой миллиард использует свою власть, чтобы создать мироустройство, которое в первую очередь будет служить их интересам и потребностям.
Подобное мироустройство будет характеризоваться контролем над мировыми финансовыми и экономическими системами, а также над правительствами, политическими институтами и СМИ. Кроме того, золотой миллиард будет стремиться к созданию единого мирового правительства, которое будет принимать решения в интересах элиты, а не народов.
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