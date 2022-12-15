Жительница Курортного района опасается ухудшения ситуации с уборкой снега с введением реформы Смольного

Новая система уборки территорий Смольного может ухудшить и без того тяжелую ситуацию с расчисткой города от снега, считает координатор общественного движения "Живой город" Антонина Елисеева.

Администрация Петербурга месяц назад анонсировала новую систему уборки внутриквартальных территорий, которая состоит из трех этапов. Первый стартует 1 января 2023 года. Реформу уже успели раскритиковать эксперты и общественность.

Активистка Антонина Елисеева обратила внимание на то, что проживает в Курортном районе, где всегда хорошо убирали снег.

"У нас эта система работает не так, как во всем городе, а за это отвечают муниципальные власти, которые здесь же на соседней улице сидят, никаких претензий не было, мы наоборот даже благодарности писали, потому что все было хорошо", - заявила она.

Активистка выразила опасения, что работающую систему поломают и это приведет к снежному коллапсу. Общественница недоумевает по поводу решения Смольного и добавила, что местные жители уже обратились в Законодательное собрание и к губернатору Александру Беглову с просьбой не внедрять систему в тех местах, где проблем с уборкой нет, но получили отказ.