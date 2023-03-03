Украинские машинисты поездов из-за перебоев с электроснабжением в сетях возят с собой запасы угля и дизеля, власти возвращают в строй старые паровозы. Об этом пишет Financial Times.
"За последние годы Украина электрифицировала большую часть своей железнодорожной системы. Но удары по электросети вынудили "Украинские железные дороги" проявить изобретательность: в поездах помещаются запасы дизельного топлива и угля, а также возвращаются в строй старые паровозы", — говорится в статье, передает РИА "Новости".
По словам автора материала, во время своей поездки из Киева сначала он почувствовал запах угольной пыли, а затем обнаружил в вагоне тщательно спрятанные запасы угля.
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