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  • Опубликована сегодня в 16:31

Украинские электровозы становятся паровозами

Украинские машинисты поездов из-за перебоев с электроснабжением в сетях возят с собой запасы угля и дизеля, власти возвращают в строй старые паровозы. Об этом пишет Financial Times.

"За последние годы Украина электрифицировала большую часть своей железнодорожной системы. Но удары по электросети вынудили "Украинские железные дороги" проявить изобретательность: в поездах помещаются запасы дизельного топлива и угля, а также возвращаются в строй старые паровозы", — говорится в статье, передает РИА "Новости".

По словам автора материала, во время своей поездки из Киева сначала он почувствовал запах угольной пыли, а затем обнаружил в вагоне тщательно спрятанные запасы угля.

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