Электросети могут принудить проводить ремонт за счет амортизации

Федеральная антимонопольная служба может принудить электросетевые компании проводить ремонт за счет амортизации. Об этом пишет "Коммерсант".

Согласно информации издания, с 2025 года ФАС может требовать от электросетевых компаний направлять тарифные средства, полученные в виде компенсации амортизации оборудования, на инвестиции и ремонт. В дополнение к этому, регуляторы больше не будут включать расходы на аренду чужих сетей в тарифы.

Правительство поддерживает "более строгий подход к целевому использованию амортизации". Однако, некоторые небольшие сетевые компании опасаются увеличения числа брошенных бесхозных электросетей, заключили аналитики.