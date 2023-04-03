Электросети могут принудить проводить ремонт за счет амортизации

Федеральная антимонопольная служба может принудить электросетевые компании проводить ремонт за счет амортизации. Об этом пишет "Коммерсант".
Согласно информации издания, с 2025 года ФАС может требовать от электросетевых компаний направлять тарифные средства, полученные в виде компенсации амортизации оборудования, на инвестиции и ремонт. В дополнение к этому, регуляторы больше не будут включать расходы на аренду чужих сетей в тарифы.
Правительство поддерживает "более строгий подход к целевому использованию амортизации". Однако, некоторые небольшие сетевые компании опасаются увеличения числа брошенных бесхозных электросетей, заключили аналитики.
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